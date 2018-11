Rally nach Zinsaussagen von Fed-Chef Powell

Von Schwäbische Zeitung

Bereits zum sechsten Mal in Folge ist Liebherr unter den Top drei beim Employer Branding Award der Hochschule Neu-Ulm und ist damit einer der herausragenden Arbeitgeber in der Region. Die Liebherr-Werk Ehingen GmbH belegte in diesem Jahr den ersten Platz, gefolgt von Daimler TSS auf dem zweiten und der Seeberger GmbH auf dem dritten Platz. Darüber hinaus konnte Liebherr seine Wertung im Vergleich zum Vorjahr am meisten steigern und war damit auch der „Aufsteiger des Jahres“.