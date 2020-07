Ralf Bauer geht nur in Shorts aufs Surfbrett

Ralf Bauer wurde als Surfer-Typ und Sonnyboy in der Fernsehserie „Gegen den Wind“ in den 90er Jahren bekannt. Doch auf dem Surfbrett steht der nach wie vor sportliche 53-Jährige nur noch selten.

„Ich kann es nicht mehr leiden, Neopren-Anzüge zu tragen. Die hatte ich bei den Dreharbeiten tagelang, ja wochenlang an. Und abends fühlte sich die Haut an wie bei einem halbgaren Hähnchen.“ Deswegen zieht es Bauer vor, nur noch in Shorts über die Wellen zu gleiten. „Alle zwei bis drei Jahre surfe ich dann mal.“

In Sankt Peter-Ording, dem Drehort der Serie, ist Bauer öfter mal. Dort trifft er auch zuweilen seine Serienmutter, die von Daniela Ziegler gespielt wurde. „Ich liebe diese Frau. Wir telefonieren auch dann und wann.“ Zu Serien-Mitstreiter Hardy Krüger junior hat Bauer dagegen keinen Kontakt mehr. Er habe sich früher kollegial mit ihm verstanden, aber eine richtige Freundschaft sei es nicht gewesen, verriet Bauer.

© dpa-infocom, dpa:200721-99-865537/2