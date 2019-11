Raketenangriffe auf Israel nach Tötung von Dschihad-Führer

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) will handeln: Zu viele Kinder besuchten zunächst die falsche weiterführende Schule, sagte sie bei einer Veranstaltung des Verbands Bildung und Erziehung am Montag in Fellbach.

„Die Beschulung läuft offenbar nicht so, wie es für das Kind ideal wäre“, so Eisenmann. „Deshalb bin ich der Überzeugung, dass die Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung ein Fehler war.“ Hier will sie nun nachbessern.