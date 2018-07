Radio 7 erhält den Deutschen Radiopreis 2011

Chrissie Weiss und Michael Merx haben den Deutschen Radiopreis 2011 für das beste Interview in der „Radio 7-Chrissie Show“ erhalten. Sie führte ein Interview mit dem transsexuellen Leistungssportler Balian Buschbaum.

Die Jury begründete dies: „Christine Weiss verblüfft mit einem ganz nahen, ganz nahegehenden, vorbehaltlos offenen Interview. Sie vermeidet dabei alle billigen Effekte. Sie fragt nicht ab, stellt keine Fallen, giert nicht nach Sensationen, will nicht mit Schockfragen punkten. Aber sie spart auch keinen Aspekt und keine Frage aus. Sie ist in jeder Sekunde hellwach, entwaffnend direkt und glitzernd charmant. Am Ende ist alles gefragt: aufrichtig, mitfühlend ohne Heuchelei, freundlich und fröhlich. Und der Interviewte hat alles gesagt, vertrauensvoll, freimütig und ehrlich. Entstanden ist so ein Interview von hoher Professionalität, das von Einfühlungsvermögen, Menschenfreundlichkeit und gutem Umgang gekennzeichnet ist, beispielgebend und hoffentlich stilbildend.“

Vor rund 900 Gästen sind am Donnerstagabend in Hamburg auch die weiteren Gewinner des Deutschen Radiopreises 2011 ausgezeichnet worden. Prominente Laudatoren wie Tim Mälzer oder Giovanni di Lorenzo überreichten zwei Sonderpreise sowie Trophäen in zehn Kategorien.

Die Preisträger im Überblick:

Bester Moderator: Volker Haidt, radio SAW, „radio SAW Muckefuck“

Beste Moderatorin: Sabine Heinrich, WDR 1Live, „1Live mit Frau Heinrich“

Beste Höreraktion: „planet project start up“, planet radio (Hessen), Marko Eichmann und Alena Engelhard

Beste Reportage: „Enis wünscht sich ein Schreibpult“, NDR Info, Kathrin Erdmann

Beste Innovation: 90elf – Dein Fußball-Radio, Florian Fritsche und Christoph Kruse

Beste Morgensendung: „SWR3 Die Morningshow“, SWR3, Michael Wirbitzky und Sascha Zeus

Beste Sendung: „WDR 3 Homestory“, WDR 3, „Jenni Zylka zu Gast bei Peter Wawerzinek“, Jenni Zylka und Leslie Rosin

Beste Comedy: „Frühstück bei Stefanie“, NDR 2, Andreas Altenburg und Harald Wehmeier

Bestes Nachrichtenformat: B5 aktuell, Bayerischer Rundfunk, Max Stocker und Andrea Kister

Sonderpreis: Sportreporter Manfred Breuckmann

Sonderpreis: Sänger Herbert Grönemeyer