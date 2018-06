Von Maximilian Waibel

Am 26. und letzten Spieltag der Kreisliga A (Staffel 1) feierte der SV Fronhofen mit einem 4:2-Sieg gegen Wolfegg die Meisterschaft, welche bereits eine Woche zuvor gesichert wurde. Der Tabellenzweite Vogt blieb auch im elften Spiel in Folge ungeschlagen und schoss sich beim 2:0-Erfolg in Molpertshaus für die Aufstiegsrelegation warm. Der SV Reute krönte seine erfolgreiche Rückrunde mit dem Derbysieg in Bad Waldsee, wo sich der FV in die Relegation zitterte.