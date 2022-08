Radeln im Allgäu: Bücher zu gewinnen!

Die Sehnsucht nach einem Sprung ins kühle Nass ist in diesem heißen Sommer besonders stark. Und Radeln erfreut sich großer Beliebtheit. Mit dem Buch „Radeln am Wasser – Die schönsten Radtouren an Flüssen und Seen“ (Verlag J. Berg, 158 Seiten, 22,99 Euro) lässt sich beides wunderbar verbinden.

Lisa und Wilfried Bahnmüller haben die schönsten Strecken an Flüssen und Bächen, an Tobeln und Seen gefunden, ausprobiert und in diesem Buch zusammengefasst. Denn wer die welligen Hügel des Allgäus gemeistert hat, sollte sich mit einem erfrischenden Sprung zum Beispiel in Forggensee, Alpsee, Hopfen- oder Grüntensee belohnen oder zumindest die Füße in kühlendes Flusswasser strecken dürfen.

Die vorgestellten 29 Touren sind ausführlich beschrieben und reichlich bebildert. Eine Karte sorgt jeweils für die Orientierung. Und für den schnellen Überblick gibt es zu jeder Tour eine Kurzbeschreibung über Länge, Höhenmeter, Schwierigkeitsgrad und Wegbeschaffung. Besondere Sehenswürdigkeiten an der Strecke werden gesondert gewürdigt und natürlich fehlen auch die Einkehrtipps nicht.

