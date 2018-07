Rachel McAdams und Michael Sheen sind ein Paar

Los Angeles (dpa) - Die Romanze begann im letzten Herbst, doch erst jetzt geben es Rachel McAdams (32) und Michael Sheen (42) öffentlich zu: „Yeah, wir sind zusammen“, sagte Sheen am Rande einer Vorführung von „Midnight in Paris“ in New York. Das berichtet „People.com“.

Letzte Woche flanierten sie Arm in Arm über den roten Teppich in Cannes, wo der neue Woody-Allen-Streifen im Rahmen der Filmfestspiele gezeigt wurde. Allen zufolge fing die Romanze zwischen seinen Darstellern erst nach Ende der Dreharbeiten an. „Ich habe es nicht kommen sehen“, räumte der Regisseur „People“ gegenüber ein. Und sie hätten ihn auch nicht um Erlaubnis gefragt, scherzte Allen.

McAdams war zuvor mit Ryan Gosling (30) liiert, mit dem sie in der Komödie „Wie ein einziger Tag“ zu sehen war, danach kam US-Schauspieler und Frauenschwarm Josh Lucas. Sheen war zuvor sieben Jahre lang mit der britischen Kollegin Kate Beckinsale (37) zusammen. Sie sind allerdings schon seit 2003 getrennt. Das Paar hat eine Tochter, Lily Mo Sheen (12).