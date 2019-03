Rüstungsexportstopp nach Saudi-Arabien entzweit Koalition

Von Schwäbische Zeitung

Auf der A8 bei Gruibingen in Fahrtrichtung Stuttgart ist am Mittwochnachmittag ein LKW in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, sei die Brandursache bislang noch unklar. Ob bei dem Brand, der gegen 14.10 Uhr gemeldet wurde, jemand verletzt wurde, sei laut Polizei ebenfalls noch offen - genauso wie die Schadenshöhe.

Der LKW steht zur Stunde noch kurz hinter der Raststätte Gruibingen. Die Fahrbahn in Richtung Stuttgart ist komplett gesperrt.