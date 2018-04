Rückspiel nach legendärem 4:4: Revierderby im Fokus

Das Ebentschulzentrum soll mittelfristig ein anderes Gesicht bekommen. Die Stadt möchte in den kommenden Jahren mehrere Realschulgebäude sanieren, zwei Schulbauten neu hinstellen und die Pavillons im südlichen Bereich, in denen städtischer Kindergarten, Hort und weitere Klassenzimmer untergebracht sind, abreißen. Eine entsprechende Machbarkeitsstudie wird in der Sitzung des Wangener Gemeinderats am Montag, 16. April, vorgestellt.

Die Wangener Schullandschaft ist weiter im Umbruch: Der Erweiterungsbau der Gemeinschaftsschule ist ...