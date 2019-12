Von Heinz Wittmann

Dritte Niederlage für den neuen Trainer Niklas Sunblad, fünfter Spielverlust in Folge insgesamt für die Wild Wings: Die Schwäne verspielten am Sonntag in der Deutschen Eishockey-Liga erneut eine 2:0-Führung und verloren gegen den ERC Ingolstadt 2:4 (2:0, 0:2, 0:2).

Bei Ingolstadt musste Torwart Timo Pielmeier, der am Freitag beim 3:2-Heimsieg gegen Iserlohn einen Puck in die Maske bekam, passen. Im Kasten stand Jochen Reimer. Pielmeier hatte 2014 großen Anteil, dass der neue SERC-Trainer Niklas Sundblad mit Ingolstadt deutscher ...