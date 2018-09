Rückkehr von Freiburgs Trainer Streich weiter unklar

Von Schwäbische Zeitung

In seinem Dorf, einem Teilort Friedrichshafens, wird er seit Jahren gefürchtet. Weil er praktisch jeden Menschen, der sich seinem Hof nähert, als Feind betrachtet, den er beschimpft, bedroht oder sogar körperlich angreift. Seit mehr als 30 Jahren leidet der 64-jährige Mann an paranoider Schizophrenie. Auf seinen Hof darf er vorerst nicht zurückkehren. Laut richterlicher Anordnung muss er im Zentrum für Psychiatrie in Weißenau (ZfP) bleiben – oder in einer anderen Klinik für forensische Psychiatrie untergebracht werden.