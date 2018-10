Röttgen: Ausweisung saudischer Diplomaten prüfen

Der Internist Dr. Michael Scherer hat vor einigen Monaten die Hausarztpraxis von Dr. Otto Reiner in Bad Schussenried übernommen. Nun gibt es einen weiteren Wechsel. Reiner, der immer noch freitagnachmittags die Sprechstunde abgehalten hat, hört Ende dieser Woche endgültig auf. Anfang Januar beginnt dann Dr. Thomas König in der Praxis. Der 33-Jährige ist ebenfalls Internist und durchläuft im Moment noch die Weiterbildung zum Hausarzt. Nach dem Ende dieser Ausbildung wird König, der in Aulendorf lebt, dann als gleichberechtigter Partner in die ...