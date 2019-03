Rätselraten in London: Kommt die Brexit-Deal-Abstimmung?

Ein Mann stirbt in seiner Ravensburger Wohnung, niemand bemerkt es – erst mehrere Tage später wird er entdeckt. So schildert es ein entfernter Bekannter des Verstorbenen, der sich bei der „Schwäbischen Zeitung“ meldet. Er halte es für „denkwürdig, dass man eineinhalb Wochen allein in der Wohnung liegen kann“, sagt er. „Dass die Leute keinen regelmäßigen Kontakt haben, ist sehr bedauerlich.“ Die Leiter sozialer Einrichtungen in Ravensburg warnen allerdings vor einem schnellen Urteil nach solchen Fällen.