Rätsel MH370: Auch nach vier Jahren von Flug keine Spur

Das Rätsel um Flug MH370 bleibt: Auch vier Jahre nach dem Verschwinden einer malaysischen Passagiermaschine über dem Indischen Ozean fehlt weiterhin jede Spur. Mit verschiedenen Gedenkveranstaltungen wird morgen an die 239 Menschen erinnert, die im März 2014 an Bord des Malaysia-Airlines-Flugzeugs waren. Vermutet wird, dass die Boeing 777 ins Meer gestürzt ist und jetzt irgendwo in großer Tiefe auf Grund liegt. Die Maschine war auf dem Flug von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur nach Peking, als sie mitten in der Nacht von den Radarschirmen verschwand.