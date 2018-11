Queen-Film wird zum Kinohit - doch welcher Song ist der beste?

„Bohemian Rhapsody“, das Filmporträt des legendären Queen-Sängers Freddie Mercury, bleibt auch in der zweiten Einspielwoche an der Spitze der offiziellen deutschen Kinocharts. Den Film von Regisseur Bryan Singer mit Rami Malek in der Hauptrolle sahen 319.774 Zuschauer, wie Media Control mitteilte.

Bereits in der Woche der Erscheinung des Film strömten fast 400.000 Deutsche in die Kinos und beförderten den Film auf Platz eins der Kinocharts. Der Soundtrack zum Film hat ebenfalls die Musikcharts gestürmt, zudem platzierten sich mehrere, teilweise fast 40 Jahre alte Queen-Alben in den Charts, sogar die Single-Auskopplung "Bohemian Rhapsody" feierte 43 Jahre nach seiner Ersterscheinung ein Comeback in den deutschen Single-Charts.

