Queen erhält Unterricht im „Guinness“-Zapfen

London/Dublin (dpa) - Queen Elizabeth II. hat am zweiten Tag ihres Besuches in der Republik Irland eine Lektion im Zapfen des irischen „Nationalbieres“ - des weltbekannten „Guinness“ - bekommen.

Bei einer Führung durch ein historisches Lagerhaus der Brauerei in Dublin wurde der britischen Königin und ihrem Mann Prinz Philip am Mittwochmorgen gezeigt, wie das dunkelbraune Getränk am besten ins Glas läuft. Während die 85 Jahre alte Queen keinerlei Anzeichen zeigte, einen Schluck probieren zu wollen, hielt der 89-jährige Philip etwas länger vor dem vollen Glas inne. Am Ende aber blieb auch er standhaft. Anschließend fuhr die Queen zu Gesprächen mit dem irischen Premierminister Enda Kenny.

Die Königin ist seit Dienstag auf der als historisch gewerteten, viertägigen Reise durch Irland unterwegs. Sie ist die erste britische Monarchin seit 100 Jahren, die das Land besucht. Am Nachmittag wollte sie unter anderem an einer Gedenkstätte für irische Soldaten, die im Ersten Weltkrieg für Großbritannien gekämpft hatten, einen Kranz niederlegen. Außerdem war das Sportstadion Croke Park auf ihrem Programm, das 1920 Schauplatz eines Massakers war, bei dem 14 Iren von Briten getötet wurden.

Am Dienstag hatte die Queen einen Kranz an einem Denkmal für irische Freiheitskämpfer niedergelegt - ein Schritt, der als historisches Zeichen für die Aussöhnung zwischen Irland und dem Vereinigten Königreich gefeiert wurde. Die Beziehungen zwischen den Ländern waren jahrhundertelang gespannt. Von den 1920er Jahren an sagte sich die Republik in die Unabhängigkeit los, doch Nordirland gehört weiterhin zu Großbritannien. Bis heute ist Nordirland trotz erfolgreicher Friedensbemühungen nicht zur Ruhe gekommen und ist von Konflikten zwischen pro-britischen Protestanten und republikanischen Katholiken geprägt.