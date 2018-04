Putin in Ankara - Gespräche mit Erdogan vor Syrien-Gipfel

Von Michael Würz

Um kurz nach 19 Uhr greift der 48-Jährige am Sonntagabend zur Waffe und schießt auf seine Frau. Die Rettungskräfte, die kurze Zeit später in der Ebinger Straße in Winterlingen eintreffen, können nichts mehr für sie tun – sie stirbt noch am Tatort. So zeichnet sich die brutale Tat nach den bisherigen Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft ab, die ganz Winterlingen erschüttert. Die 17 Jahre alte Tochter, die zur Tatzeit in der Wohnung war, erlitt leichte Verletzungen.