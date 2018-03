Pullover statt Krawatte: Monarchen in Rente

Musik hören, faulenzen oder seinem Sohn Tipps geben: Was Spaniens Juan Carlos im Ruhestand macht, ist noch geheim. Er kann sich aber schon mal von anderen Höfen in Europa inspirieren lassen, was die royalen Rentner dort so machen:

NIEDERLANDE: Seit ihrer Abdankung am 30. April 2013 nach 33 Jahren auf dem Thron trägt Beatrix den Titel Prinzessin. Zu Beginn dieses Jahres bezog die 76-Jährige ihren Altersruhesitz Schloss Drakensteyn nahe Amsterdam. Doch ein beschauliches Leben „hinter den Geranien“, wie es im Volksmund heißt, führt Beatrix nicht. Sie unterstützt ihren Sohn König Willem-Alexander und dessen Frau Máxima. Sie vertritt diese oft bei Empfängen, Jubiläen oder Preisverleihungen und wirkt dabei deutlich gelöster als zu ihrer Amtszeit. Im Arbeitspalast des Königs in Den Haag hat Beatrix auch noch ein eigenes Büro. Auf Schloss Drakensteyn, wo sie von 1963 bis 1981 mit ihrem Mann Prinz Claus und den drei Söhnen lebte, widmet sich die Großmutter von acht Enkeln außerdem ihrer großen Leidenschaft, der Bildhauerei.

BELGIEN: Belgiens König Albert II. stand rund 20 Jahre an der Spitze des Staates, bevor er im Juli 2013 abdankte. Seither ist der 80 Jahre alte Ex-Monarch nur noch gelegentlich bei offiziellen Anlässen zu sehen. Er lebt mit Frau Paola im Schlösschen Belvédère im Norden Brüssels. „Ich habe die Absicht, meine Frau zu möglichst vielen Kunstausstellungen zu begleiten“, sagte er einem Reporter auf die Frage, was er eigentlich so tue. Normalerweise trägt er jetzt Pullover: „Krawatten so selten wie möglich - ich habe viel zu oft Krawatten getragen.“ Ohne Rücksprache mit seinem Sohn gab er im Juni ein Interview, in dem er über Eheprobleme („Wir standen kurz vor der Scheidung“) ebenso berichtete wie über seine strikte Erziehung („Bis zum 24. Geburtstag durfte ich dreimal im Jahr das Schloss verlassen“). Er höre auch viel Musik. Ex-Königin Paola sagte: „Keiner von uns beiden hat wirklich eine Jugend gehabt.“

LUXEMBURG: Alt-Großherzog Jean (93) war schon immer ein eher diskreter und unauffälliger „Royal“ in Europa. Das hat sich auch nach seiner Abdankung im Jahr 2000 nach 35 Regierungsjahren nicht geändert. Heute lebt er zurückgezogen in einem Schloss oberhalb des kleinen luxemburgischen Ortes Fischbach. Er empfängt gerne Bürger und besucht Ausstellungen. Er liebt die Natur und die Musik - und ist bei Konzerten in der Philharmonie Luxemburgs zu Gast. Auch bei wichtigen offiziellen Anlässen ist er dabei: Etwa der Hochzeit von Thronfolger Guillaume (32) und Prinzessin Stéphanie im Herbst 2012. Oder kürzlich bei den Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Landung der Alliierten im Zweiten Weltkrieg in der Normandie.

Altgroßherzog Jean von Luxemburg

Königshaus Niederlande