Pünktlich zum 1. Dezember: Wintereinbruch in der Region

Winterwetter mit Schnee und Glätte behindert den Verkehr in der Region. Im Kreis Böblingen ist eine ist eine 55 Jahre alte Frau bei einem durch Glätte verursachten Unfall auf der Autobahn 81 schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei verlor in der Nacht auf Dienstag zunächst eine 25 Jahre alte Autofahrerin auf der glatten Fahrbahn zwischen Ehningen und Hildrizhausen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, schleuderte über alle drei Spuren und kam auf dem Standstreifen zum Stillstand. Daraufhin bremsten zwei Lastwagen-Fahrer auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen sowie ein dahinter fahrender Autofahrer stark ab.

Der 55-jährigen Fahrerin eines Transporters gelang es nicht, ihren Wagen rechtzeitig zu stoppen, so dass sie gegen das Auto, einen Lastwagen und die Schutzplanke prallte. Die Fahrerin wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Einsatzkräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Über eine Stunde war die Strecke Richtung Singen voll gesperrt.

Ein Radfahrer ist nach einem Wintereinbruch in der Nacht auf der Alten Brücke in Frankfurt unterwegs. (Foto: Arne Dedert / DPA)

Rund um Pforzheim zählte die Polizei bis zum frühen Dienstagmorgen acht Unfälle wegen Glätte.

Im Nordschwarzwald berichtet die Polizei von 31 Unfällen, bei denen zwei Menschen leicht verletzt wurden.

Autos fahren am frühen Morgen auf der Bundesstraße 16 im Schneetreiben. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand / DPA)

In Bayern gingen die meisten Unfälle glimpflich aus. Im Berufsverkehr sei es am Dienstagmorgen vermehrt zu Unfällen mit Blechschaden gekommen, einige Menschen wurden leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher aus Oberbayern am Morgen. Auch die Polizei in Mittelfranken habe zwar zahlreiche, aber bislang keine schwerwiegenden Unfälle zu beklagen, wie ein Sprecher mitteilte. Es gab zahlreiche Verkehrsbehinderungen durch Glätte und liegen gebliebene Autos.

In Unterfranken gab es ebenfalls vereinzelte Blechschäden auf schneeglatten Straßen. „Die Autofahrer haben sich relativ gut drauf eingestellt“, sagte ein Polizeisprecher. Bei einem Unfall sei allerdings auch ein Fahrer mit Sommerreifen unterwegs gewesen. Zudem blieben teilweise Lkw an Steigungen hängen. Auf den Autobahnen herrschte relativ normaler Verkehr.

In Würzburg kam es wegen den winterlichen Verhältnissen im innerstädtischen Busverkehr zu erheblichen Behinderungen und Verspätungen, wie die Versorgungs- und Verkehrs GmbH mitteilte.

Schneebergeliegt am Brockenbahnhof. Der Winter ist auf dem Brocken zurück. Starker Wind sorgt für Schneeverwehungen. (Foto: Matthias Bein / DPA)

Auch in anderen Teilen Deutschlands hat der Schnee teilweise zu Chaos geführt. In Hessen und Rheinland-Pfalz meldeten die Innenministerien in der Nacht zum Dienstag teils starke Schneefälle.

Insbesondere in Hessen kam es dabei zu mehreren Dutzend Unfällen mit mehreren Schwerverletzten auf den Straßen. Nach Angaben der Deutschen Bahn gab es in ganz Deutschland zunächst keine größeren Störungen auf den Strecken.

Im südlichen Niedersachsen verunglückten mehrere Fahrzeuge wegen Glatteis auf der Autobahn 7: Auf einer abschüssigen Strecke zwischen dem Autobahndreieck Drammetal und der Anschlussstelle Lutterberg krachte es in der Nacht mindestens drei Mal, wie ein Polizeisprecher am frühen Dienstagmorgen sagte. Die Fahrbahn Richtung Norden war vorübergehend komplett gesperrt, die Gegenspur war nur einspurig befahrbar. Verletzte gab es nach Polizeiangaben nicht.