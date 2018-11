Publikumspreise für „Avengers“ und Nicki Minaj

Ganz Europa verharrte am Sonntag im Gedenken an die Abermillionen von Toten des Ersten Weltkrieges: Vor 100 Jahren, am 11. November 1918, schwiegen nach vier Jahren des gegenseitigen menschlichen Abschlachtens die Waffen. Das Leid und die Trauer, die der Krieg in Familien getragen hat, ist in nahezu jeder Stadt, jedem Dorf, selbst in kleinen Weilern bis heute ablesbar an den Kriegerdenkmälern. Eine ganze Generation junger Männer marschierte in den Tod.