Psychothriller „Lower Bay“ mit Michael Eklund

Der Kanadier Michael Eklund (52), der an der Seite von Halle Berry in „The Call – Leg nicht auf!“ einen Killer spielte, steht nun als Detektiv vor der Kamera.

Dem „Hollywood Reporter“ zufolge sind die Dreharbeiten zu dem Psychothriller „Lower Bay“ im kanadischen Toronto bereits angelaufen. Regisseurin Nina Ljeti hat auch Rose McGowan (41, „Death Proof – Todsicher“, „Scream – Schrei!“) und Christopher Lloyd (76, „Zurück in die Zukunft“) engagiert. Der Detektiv (Eklund) hilft einer Bestsellerautorin (McGowan), mehr über einen mysteriösen Mann (Lloyd) in einem verlassenen U-Bahnhof herauszufinden. Lower Bay ist der Name einer U-Bahn-Haltestelle in Toronto.