Promi-Geburtstag vom 9. August: Gerd Ruge

Wie heißt es so schön? Das Internet vergisst nichts. So auch in diesem Fall eines Jung-Landwirts aus der Alb-Gemeinde Lonsee-Sinabronn: Vor rund zwei Jahren hat Sven Bleifuß mit seinem Traktor samt Pflug in einen Acker am südlichen Ortsrand von Lonsee den Schriftzug „Fendt“ geschrieben. Aus Spaß an der Freude. Einfach so. Er wollte sich ausprobieren, erzählt der 26-Jährige heute, der damals erst mit dem Landwirtsein angefangen hatte.

Was er aber einst – wohl an einem Tag im August oder September 2016 – nicht wusste: Der ...