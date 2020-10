Promi-Geburtstag vom 6. Oktober 2020: Otto Julius Maier

Von Schwäbische Zeitung

Seit Ende der vergangenen Woche sind die Corona-Fallzahlen in Gammertingen auf den höchsten Wert im Kreis Sigmaringen gestiegen. Am Montag ließen sich neun der kreisweit 21 Fälle in die Stadt an der Lauchert zurückverfolgen. Doch was ist der Grund?

„Wir leisten dem Gesundheitsamt zur Zeit Amtshilfe bei der Ermittlung der Infektionskette“, sagt Gammertingens Bürgermeister Holger Jerg. Es seien anscheinend private Umfelder, in denen sich diese Entwicklung ergeben habe, sagt Jerg, als Verbreitungsmoment würden private Feiern vermutet.