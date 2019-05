Promi-Geburtstag vom 6. Mai 2019: Till Brönner

Der Fertighausbauer Schwörer mit Sitz in Hohenstein-Oberstetten hat elf Millionen Euro in eine neue Produktionshalle investiert. In der 140 mal 40 Meter großen Halle werden neben Decken für Fertighäuser fertig ausgestattete Wohnräume produziert, die sogenannten Flying Spaces. Firmenchef Johannes Schwörer sagte bei der Eröffnungsfeier am Freitag, Ziel des Unternehmens sei, es mit diesem Produkt in Städten auf die Dächer zu schaffen. Das Potenzial der Flying Spaces bezifferte er auf einen Anteil am Umsatz in Höhe von 20 Prozent.