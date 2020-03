Promi-Geburtstag vom 6. März 2020: Smudo

Von Schwäbische Zeitung

Aufgrund der Entwicklungen bezüglich des neuartigen Coronavirus haben sich mehrere Veranstalter im Kreis Ravensburg und der Region dazu entschieden, ihre Veranstaltungen abzusagen.

Bad Wurzach Die CDU hat am Donnerstagmittag die Nominierungsveranstaltung zur Landtagswahl am Samstag, 7. März, in Bad Wurzach abgesagt. Man wolle aufgrund des grassierenden Coronavirus „verantwortungsvoll mit der Situation umgehen, alle Risiken ausschließen“, heißt es in einer Mitteilung des Bezirksverbands.