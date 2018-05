Promi-Geburtstag vom 29. Mai 2018: Annette Bening

Ihr aktueller Film „Film Stars Don't Die In Liverpool“ erzählt eine ungewöhnliche Liebesgeschichte. In dem Biopic verkörpert Annette Bening die Hollywood-Schauspielerin Gloria Grahame, die sich in einen knapp 30 Jahre jüngeren Mann (Jamie Bell) verliebt.

Groß, aber nicht ganz so groß ist der Altersunterschied zwischen Annette Bening und ihrem Mann Warren Beatty, die 21 Jahre auseinander sind. Ein Problem aber war das für die Schauspielerin, die heute 60 Jahre alt wird, nie: „Mein Mann und ich habe einen ähnlichen Background, auch wenn uns Jahre trennen. Deshalb gibt es eine Menge Dinge, die wir grundsätzlich teilen“, sagte Bening dem Magazin „Parade“ über die Basis ihrer Beziehung.

Auf die Haltbarkeit ihrer Ehe mit dem großen Filmemacher Warren Beatty, der lange Zeit als Hollywoods größter Womanizer galt, wollten viele nicht wetten: „Sie gaben uns eher Monate als Jahre“, sagte sie der Zeitung „Express“. „Aber du heiratest nicht die Legende, du heiratest den Mann.“

Und der war von Annette Bening von Anfang an fasziniert. Er engagierte sie für seinen Gangsterfilm „Bugsy“ (1991). Als sie sich zur Vorbereitung beim Lunch trafen, war es um ihn geschehen: „Innerhalb von 20 Sekunden verlor ich jegliches Interesse an meinem Hühnchen in Knoblauch“, erzählte Beatty dem Promi-Blatt „People“. „Und das Huhn in Knoblauch war ziemlich gut.“

Bald danach wurde Annette Benning schwanger. Die „Washington Post“ erklärte das Ereignis zum „Wendepunkt in der Geschichte der amerikanischen Zivilisation“. Inzwischen sind die beiden Eltern von vier Kindern und seit 26 Jahren miteinander verheiratet.

Die Familie stand für Annette Bening immer im Vordergrund, danach erst kam die Schauspielerei. Und eine Vielfilmerin ist die Darstellerin, die man vor allem in gefeierten Independent-Produktionen sieht, nie gewesen.

Vier Mal war Bening, die auch einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame hat, für einen Oscar nominiert gewesen. Gewonnen hat sie den Goldjungen allerdings bisher noch nicht. In „Grifters“ (1990) ist sie eine verführerische Trickbetrügerin mit einem grausamen Ende. In „American Beauty“ (1999) verkörpert sie eine hysterische Vorstadt-Lady. Als gefeierte Theaterschauspielerin mit Midlife-Krise, die sich raffiniert an ihrem Mann, an einer Rivalin und an ihrem jugendlichen Liebhaber rächt, glänzt sie in „Being Julia“ (2004). In „The Kids Are All Right“ (2010) liebt sie Julianne Moore.

Ins nächste Oscar-Rennen startet sie möglicherweise mit der Tschechow-Verfilmung „The Seagull“, die in den USA gerade angelaufen ist. Das Drama, in dem es um die Liebe, das Leben, die Kunst und den Ruhm geht, ist mit Saoirse Ronan und Elisabeth Moss in weiteren Hauptrollen zudem hochgradig besetzt.

Ein ganz anderes Kaliber hat das nächste Projekt von Annette Bening. Der Hollywood-Star wagt sich erstmals an einen Superhelden-Stoff. Sie hat an der Seite von Brie Larson in der Comic-Verfilmung „Captain Marvel“ eine Rolle übernommen. Oscar-Preisträgerin Larson (28, „Raum“) spielt die Powerfrau Carol Danvers alias Captain Marvel, eine Pilotin mit Superkräften. Einzelheiten über Benings Rolle sind bisher unter Verschluss. Es sieht ganz danach aus, als zünde die Schauspielerin die nächste Stufe ihrer Karriere.