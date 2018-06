Promi-Geburtstag vom 26. Juni 2018: Ariana Grande

„Ich habe keine Tränen mehr übrig, um zu weinen“, singt Ariana Grande in „No Tears Left To Cry“. „Also liebe ich, lebe ich, mache ich weiter.“ Es war ihre erste Single nach dem verheerenden Terroranschlag auf ihr Konzert im britischen Manchester.

Am 22. Mai 2017 hatte ein Selbstmordattentäter einen Sprengsatz gezündet und 22 Konzertbesucher getötet, darunter viele Jugendliche. Etwa 800 weitere Menschen erlitten Verletzungen oder wurden traumatisiert. Grande bezeichnet den Anschlag als das „absolut Schlimmste“, was Menschen hervorbringen könnten. „Ich denke, das ist der Grund, weshalb mir noch immer jeden einzelnen Tag schwer ums Herz ist“, sagte sie dem „Time“-Magazin.

Ein Tag, der das Leben der Sängerin, die heute 25 Jahre alt wird, radikal verändert hat. Die Verarbeitung werde niemals abgeschlossen sein, sagt Ariana Grande, die seitdem an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet: „Man glaubt, dass es mit der Zeit einfacher wird, darüber zu sprechen. Oder dass man damit seinen Frieden macht. Aber ich warte jeden Tag auf diesen Frieden und es ist noch immer sehr schmerzvoll.“

Es gibt aber auch schöne Nachrichten: Vor kurzem wurde bekannt, dass sich Ariana Grande mit dem Schauspieler Pete Davidson (24) verlobt hat. Ein genauer Hochzeitstermin steht noch nicht fest, aber wie es aus dem Umfeld heißt, träumt die Sängerin von einer Winter-Wonderland-Hochzeit.

Ihre Liebe zur Musik und zum Theater entdeckte Grande bereits als Kind. Als etwa Neunjährige stand sie während einer Kreuzfahrt-Reise lieber auf der Karaoke-Bühne, als in den Kids-Club zu gehen. Sängerin Gloria Estefan, die ebenfalls unter den Passagieren war, zeigte sich begeistert und ermutigte Grande, ihr Gesangstalent zu verfolgen.

2014 wurde schließlich zum absoluten Erfolgsjahr für die in Boca Raton (US-Bundesstaat Florida) geborene Schauspielerin und Sängerin. Damals veröffentlichte sie zwei US-Nummer-Eins-Alben in einem Jahr und landete mit dem vier Millionen Mal verkauften „Problem“ einen der Sommerhits des Jahres. Es war der große Durchbruch für Grande und auch bei der Bambi-Verleihung in Berlin wurde sie als Newcomerin gefeiert.

Da hatte sie in den USA schon eine steile Karriere im Unterhaltungsgeschäft hingelegt. Mit 15 zog es das Mädchen mit den italienischen Wurzeln zum New Yorker Broadway, wo sie im Musical „13“ auf der Bühne stand. Es folgten die TV-Serien „Victorious“ und „Sam & Cat“ auf dem Kindersender Nickelodeon, schließlich der Einstieg in die Popkarriere.