Promi-Geburtstag vom 26. Februar 2018: Michel Houellebecq

Auch wenn Michel Houellebecq vorläufig keine Interviews mehr geben will, macht der Star- und Skandalautor dennoch von sich reden. Denn am 11. April kommt ein Dokumentarfilm mit ihm und dem US-Sänger Iggy Pop in die französischen Kinos.

Der Film „Rester vivant: méthode“ handelt von den Qualen eines Künstlers und von psychischem Leiden. Themen, die sich durch die Bücher des Bestsellerautors ziehen. Mit Spannung wird auch ein neues Buch von Houellebecq erwartet, der heute 60 Jahre alt wird.

„Rester vivant: méthode“ (etwa: Am Leben bleiben: Methode) lehnt sich an den gleichnamigen Essay aus dem Jahr 1991 an. Der Film wurde 2016 von dem niederländischen Regieduo Reinier van Brummelen und Erik Lieshout gedreht und bislang nur auf wenigen Spezialfestivals für Dokus gezeigt.

In der 70-minütigen Adaptation verkörpert Houellebecq den 53-jährigen Bildhauer Vincent, der an einer mysteriösen Installation mit dem Titel „Das Geheimnis des Lebens“ arbeitet. Rockstar Iggy Pop liest dazu aus dem Essay.

Es ist nicht der erste Film mit und über Houellebecq. So feierte „Die Entführung des Michel Houellebecq“ von Guillaume Nicloux mit dem Autor in der Hauptrolle 2014 auf der Berlinale Premiere. Denn bevor der Schriftsteller zum „Enfant terrible“ der Literatur wurde, erlangte er ein Diplom als Landwirtschaftsingenieur und studierte Filmwissenschaften. Geboren wurde er 1958 (nach anderen Quellen 1956) als Michel Thomas auf der französischen Insel La Réunion im Indischen Ozean. „Rester vivant: méthode“ gehört zu seinen frühen Veröffentlichungen.

Dass Houellebecq Ende Oktober sein angeblich letztes Interview dem deutschen Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ gegeben hat, erregte kaum Aufsehen. Reaktionen löste vielmehr die Tatsache aus, dass er die französische Übersetzung des Gesprächs für „Valeurs actuelles“ frei gab. Die Wochenzeitschrift siedelt sich politisch im rechten Spektrum an.

Reaktionär, Islam-Hasser, Frauenfeind, Romantiker, Nihilist, Visionär: Houellebecq gehört zu den prominentesten und gleichzeitig umstrittensten Schriftstellern. In seinen Romanen seziert er unsere Zeit. Um die „political correctness“ kümmert er sich dabei wenig - wozu er auch steht. Er sei der Radikalste von allen, sagte er in einem Interview.

Und so schockiert er regelmäßig. In dem 2001 erschienenen Buch „Plattform“ brachte er Feministinnen und Gegner der Prostitution auf die Barrikaden, weil er seinen sexuell frustrierten Protagonisten nach Thailand schickte und den Sextourismus feierte. Einige hingegen erwählten ihn zum Visionär. Denn Houellebecq lässt das Buch mit einem Anschlag auf ein Feriendorf enden.

Die Fiktion wurde von der Wirklichkeit eingeholt, als ein Jahr später bei einem islamistisch motivierten Bombenanschlag auf Bali mehr als 200 Menschen ums Leben kamen.

Es gebe noch sehr viele Dinge, die ihn bewegen, sagte Houellebecq in dem „Spiegel“-Interview. Dinge, die er jedoch besser schriftlich vermitteln kann. Das, worüber man schreiben könne, erstrecke sich viel weiter als das, worüber man sprechen könne.

Houellebecqs neuer Roman wird deshalb mit Spannung erwartet. Erste Hinweise auf den Inhalt gab er dem französischen Nachrichtensender „France 2“. In dem Interview verkündete er, dass sein nächstes Buch mit Gefühlen zu tun haben werde. Er glaube, er werde mit der Politik aufhören. Er habe mit dem Thema Liebe noch nicht abgeschlossen, erklärte er.

Dass dies das Thema sei, das Houellebecq am besten liege, meint auch Iggy Pop. In einem vor rund einem Jahr von dem renommierten Verlag „L’Herne“ herausgegebenen Buch über Houellebecq schreibt der US-Rockstar, dass die Liebe - oder besser das Fehlen von Liebe - jede einzelne Seite von Houellebecqs Büchern fülle.