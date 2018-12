Promi-Geburtstag vom 22. Dezember 2018: Vanessa Paradis

Vanessa Paradis hat sich in den letzten Jahren rar gemacht. Die Bühne hat sie mehr ihrer Tochter Lily-Rose Depp überlassen, die als Model und Schauspielerin große Erfolge feiert.

Das Singen aber überlässt diese weitestgehend der Mama, die nach sechsjähriger Pause kürzlich ein intimes Konzert in Boulogne in der Nähe von Paris gegeben hat, das am Freitag, einen Tag vor ihrem 46. Geburtstag im französischen Fernsehen ausgestrahlt wurde.

Nur ein paar Hundert Fans waren dabei, als Vanessa Songs von ihrem neuen Album „Les Sources“ präsentierte, aber auch alte Hits wie „Divine idylle“ oder „Dis-lui toi que je t’aime“. Auf „Joe le Taxi“, mit dem ihr als 14-Jährige der Durchbruch gelang, warteten die Fans allerdings vergeblich, wie die französische „Gala“ berichtete.

Auch wenn sich Vanessa Paradis stark aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat - viel passiert ist gleichwohl. Vor sechs Monaten hat sie den Schauspieler und Regisseur Samuel Benchetrit geheiratet, der auch gleich ein Lied für sie geschrieben hat.

Die geigenverzierte Ballade von ihrem Album „Les Sources“ rührt das Herz an: „Das ist ein Liebeslied“, sagte Vanessa Paradis dem Sender RTL, „eine wirkliche Liebeserklärung“.

Auch Johnny Depp hat Lieder für Vanessa Paradis geschrieben. 14 Jahre waren die beiden liiert, die neben Lily-Rose auch noch den gemeinsamen Sohn Jack haben. Depp ging mit der Schauspielerin Amber Heard eine Beziehung ein, ihre Ehe ist nach einer öffentlichen Schlammschlacht inzwischen geschieden.

Vanessa Paradis verliebte sich in Samuel Benchetrit, mit dem sie surrealistische Fabel „Dog“ zusammen drehte, in dem sich ein Mann langsam in einen Hund verwandelt. Ihr aktueller Film „Un couteau dans le coeur“ (dt. Ein Messer im Herz) ist ebenfalls kein ganz leichter Stoff. In dem Thriller, der in den 70er Jahren angesiedelt ist, spielt sie eine Produzentin schwuler Pornofilme, die versucht, ihre Freundin wieder zurückzugewinnen. Da wird einer ihrer Schauspieler ermordet.

Ihr Debüt als Aktrice gab Vanessa Paradis 1989 in Jean-Claude Brisseaus Drama „Weiße Hochzeit“, in dem sie eine frühreife Schülerin spielt, die ihren Lehrer verführt und alle ins Unglück stürzt. Es folgten weitere Filme an der Seite von so berühmten Schauspielern wie Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Jean Reno, Gérard Depardieu oder Daniel Auteuil.

Aber alles begann vor rund 30 Jahren, mit dem niedlichen Lied „Joe le Taxi“ (1987), nachdem sie bereits als Achtjährige als Sängerin in einer TV-Show aufgetreten war. Danach hat Vanessa Paradis mit Chanson-Ikone Serge Gainsbourg und dem Retro-Rocker Lenny Kravitz, zusammengearbeitet und ihre musikalische Karriere auf ein äußerst solides Fundament gestellt.