Promi-Geburtstag vom 19. Oktober: Carlotta Truman

Seit ihren Kindertagen steht sie auf der Bühne. Schon 2009 schaffte es Carlotta Truman ins Finale der RTL-Show „Das Supertalent.“. Da war das Mädchen aus Hannover gerade mal neun Jahre alt. Es folgte ihre erste Single und 2011 gewann sie als jüngste Kandidatin aller Zeiten den Deutschen Rock-und Pop-Preis als Beste Solosängerin.

Sie stand auch im Finale von „The Voice Kids“, und dann kam im letzten Jahr der ESC in Tel Aviv. Zusammen mit Laura Kästle ging Carlotta Truman als Girl-Duo Sisters an den Star. Trotz positiver Rückmeldungen im Vorfeld schafften die beiden Deutschen nur den vorletzten Platz. Eine herbe Enttäuschung, aber Carlotta Truman, die heute ihren 21. Geburtstag feiert, kann noch auf viele Chancen in der Zukunft hoffen.

© dpa-infocom, dpa:201016-99-968125/5