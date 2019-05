Promi-Geburtstag vom 19. Mai 2019: Sam Smith

Sorge um Sam Smith: Im April musste der Sänger einen Auftritt im südafrikanischen Kapstadt abbrechen. Seine Stimme sei zu sehr beansprucht, teilte der Veranstalter damals mit.

Kurz darauf kam über Twitter und Instagram die offizielle Mitteilung, dass der britische Musiker wegen einer längeren Erkrankung pausieren müsse. „Sams Ärzte empfehlen ihm, sich weiter auszuruhen“, hieß es. Seine Genesung und Gesundheit habe absoluten Vorrang. Schon 2015 wurde der Sänger, der heute 27 Jahre alt wird, an den Stimmbändern operiert.

Sam Smith ist ein sehr nahbarer Star, der über die sozialen Medien immer wieder Einblicke in seine Stimmungen, Gefühle und Befindlichkeiten gibt. So ließ er seine Fans wissen, dass er von „intensiven Ängsten“ geplagt sei. „Ich fühle mich total außer Kontrolle, als ob ich zerbrechen würde“, schrieb er.

Auch über die Schwierigkeiten mit seinem Körper berichtete er ganz offenherzig auf Instagram. Vor jedem Foto-Shooting hätte er ewig lang gehungert. Damit aber sei jetzt Schluss. „Ich habe aufgehört, diese Brust und diese Hüften und diese Kurven zu ändern, die meine Mutter und mein Vater gemacht haben und die sie so bedingungslos lieben.“

Auch Cross-Dressing ist für ihn ein Thema, „weil ich gemerkt habe, dass ich damit viele Menschen erreiche. Weil ich berühmt bin, sehen mich viele, wenn ich als Frau unterwegs bin, und reden darüber. Das ist gut!“, sagte der Sänger, der seit seiner Kindheit gern Frauenkleider trägt, dem Kindermagazin „Zeit Leo“.

„Dass es bei uns keine feste Einteilung in Jungssachen und Mädchensachen gab, hat sicher auch dazu geführt, dass ich jetzt so locker mit meiner Homosexualität umgehen kann“, meinte der Brite.

Manchmal gönnt sich Sam Smith aber auch eine Auszeit und zieht sich ganz zurück. Vor allem nach dem Trubel zu Beginn seiner Karriere: Sein Debütalbum „In The Lonely Hour“ (2014) verkaufte sich zwölf Millionen Mal, er gewann vier Grammys, unter anderem für die Hit-Single „Stay With Me“. Der Titelsong zum James-Bond-Film „Spectre“ („Writing's on the Wall“) brachte ihm 2015 einen Oscar.

Doch dann wurde es ruhig um den gefühlvollen Songwriter. Er löschte seine Profile in den sozialen Medien und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Er habe die Zeit mit Familie und Freunden in London gebraucht, um seine Gedanken zu sammeln, sagte er im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

2017 meldete er sich schließlich mit „The Thrill Of It All“ zurück - randvoll mit großen Gefühlen. „Ich bin ein sehr melancholischer Typ. Ich bin entweder sehr, sehr glücklich oder richtig traurig“, sagte Smith der Deutschen Presse-Agentur. „Manche Leute lassen sich deshalb therapieren. Ich nutze die Musik, um mit meiner Traurigkeit klarzukommen.“