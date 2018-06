Promi-Geburtstag vom 18. Juni 2018: Philipp Poisel

„Die Menschen dort sind sehr kriegsmüde. Sie wollen endlich Frieden.“ Leise, aber betont formuliert Adnan Wahhoud diese Sätze. Der Lindauer mit syrischen Wurzeln ist vor wenigen Tagen von seiner jüngsten Syrien-Reise zurückgekehrt. Eigentlich will er Positives berichten: von der Arbeit in den Ambulanzen, von der Waisenhilfe, von der reparierten Wasserversorgung in Jabal Wastani, und dass endlich der vor über zwei Monaten versandte Hilfscontainer in Syrien angekommen ist.