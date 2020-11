Promi-Geburtstag vom 16. November 2020: Diana Krall

Zwei Jahre nach ihrem Duette-Album „Love Is Here To Stay“ mit dem amerikanischen Jazz-Altmeister Tony Bennett (94) meldet sich Diana Krall solo zurück. Ihre Interpretationen von Jazz Standards sind Ende September unter dem Titel „I Dream Of You“ erschienen.

Das Album hat eine besondere Entstehungsgeschichte, wie es in einem Begleittext ihrer Plattenfirma heißt: Bei den Sessions für das Album „Turn On The Quiet“ (2017) hatte die kanadische Sängerin und Pianistin zusammen mit ihrem langjährigen Produzenten Tommy LiPuma mehr Material aufgenommen als damals veröffentlicht werden konnte. Mit diesen bisher unveröffentlichten Songs zieht Krall nun den Hut vor ihm. Er starb vor drei Jahren mit 80. Sie wird heute 56.

Mit „Outtakes oder gar unvollendeter Musik“ habe „I Dream Of You“ nichts zu tun, zitiert Universal Music die international erfolgreiche Musikerin. Das Album zeige „ein anderes Bild in einem anderen Rahmen“, sagt sie. In Deutschland hat es bereits den Weg in die Top 40 geschafft, in Österreich und der Schweiz sogar in die Top 20.

Nach ihrem Debüt „Steppin' Out“ (1993) hat die angehende Jazz-Lady in Tommy LiPuma einen Förderer und Mentor gefunden, der ihren Weg über viele Jahre, bis zu seinem Tod im März 2017, begleitete. Schon ihre erste gemeinsame Produktion sorgte für Aufsehen in der Musikwelt - auch jenseits des Jazz. Für ihr Album „When I Look In Your Eyes“ (1999) wurde Krall mit ihrem ersten Grammy in der Kategorie „Best Jazz Vocal“ ausgezeichnet, mit „Live In Paris“ (CD/DVD, 2002) gelang ihr das ein zweites Mal, jeweils mit LiPuma im Hintergrund.

Krall hat sich über die Jahre auf Smooth Jazz fokussiert und damit ein Massenpublikum erreicht. Ihre Alben sind zusammengenommen Millionenseller. Seit Dezember 2003 ist sie mit dem britischen Musiker Elvis Costello (66) verheiratet. Das Paar hat inzwischen 13-jährige Zwillingssöhne.

