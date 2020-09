Promi-Geburtstag vom 13. September: Stella McCartney

Die Corona-Pandemie hat so manchen Urlaubsplan durchkreuzt, viele verbringen die freien Tage diesen Sommer in der näheren Umgebung. Badeseen sind da eine beliebte Anlaufstelle. Gleichzeitig gilt es auch dort, die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Das funktioniert in der Region offenbar ganz gut – zumindest fast überall. Und auch ein Hallenbad hat mit einem kreativen Einfall wieder Badegäste angelockt.

Zu den bekanntesten Badeseen im Ravensburger Umland zählt der Rößlerweiher bei Schlier.