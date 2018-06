Promi-Geburtstag vom 13. Juni 2018: Tim Allen

Schon einige Wochen vor seinem 65. Geburtstag hatte Tim Allen, in Deutschland durch seine Paraderolle in der 90er-Jahre-Sitcom „Hör mal, wer da hämmert!“ bekannt, allen Grund zum Feiern.

Mitte Mai verkündete Fox, dass der US-Sender Allens Sitcom „Last Man Standing“ wieder aufleben lässt. Ein Jahr zuvor hatte der Sender ABC die beliebte Serie trotz solider Quoten nach sechs Staffeln abgesetzt. Hierzulande zeigte ProSieben Maxx die Serie 2013.

Damit erhält Allen seine Lieblingsrolle als der erzkonservative Familienvater Mike Baxter zurück, der sich gegen seine erfolgreiche Ehefrau und drei Töchter behaupten muss. Ein richtiger Kerl ist er nur auf der Arbeit in dem Sportladen „Outdoor Man“, wo es auch um Jagd, Waffen und Wildnis-Survival geht.

Allen, der heute 65 Jahre alt wird, ist auch im richtigen Leben ein stolzer Republikaner und erklärter Konservativer. Er gehörte zu den wenigen Promis, die zur Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump nach Washington reisten.

„Wir kommen zurück!“, jubelte Allen im Mai auf Twitter und dankte seinen „Last Man Standing“-Fans für deren Unterstützung. In der ab Herbst geplanten siebten Staffel werde es zum Beispiel um Waffen gehen, sagte der Komiker der Zeitschrift „Closer Weekly“. Schließlich würde seine TV-Figur Baxter in dem Outdoor-Geschäft auch Gewehre verkaufen.

Allen war von der Absage der ABC-Sitcom vor einem Jahr überrascht. Fans machten mit einer Petition ihrem Ärger Luft. Die Branche spekulierte über politische Motive für das plötzliche Aus, was der Sender ABC allerdings dementierte. Zwei Monate zuvor witzelte Trump-Unterstützer Allen in Jimmy Kimmels Talk-Show, dass Andersdenkende im liberalen Hollywood „recht vorsichtig“ sein müssten. Dann zog er einen Vergleich mit Nazi-Deutschland in den 1930er Jahren.

Als langjähriger TV-Komiker kann Allen auf eine große Fangemeinde setzen. Berühmt wurde er durch die Kultserie „Hör mal, wer da hämmert!“ in der Rolle von Tim Taylor, der eine TV-Show für Heimwerker moderiert. Doch Zuhause ist der Vater von drei Söhnen ein ungeschickter Versager, der nur Chaos anrichtet. Mit acht Staffeln in den 1990er Jahren war „Home Improvement“ in den USA ein Hit. Allen verdiente sich damit einen Golden Globe als bester Comedy-Darsteller.

Mit der Disney-Reihe „Santa Clause“ wurde Allen auch im Kino zum Star. Im Weihnachtsmann-Kostüm trat er seit 1994 gleich dreimal als Familienunterhalter auf. Er spielte die Hauptrolle in der Star-Trek-Parodie „Galaxy Quest - Planlos durchs Weltall“ (1999). Für „Shaggy Dog - Hör mal wer da bellt“ (2006) verwandelte er sich nach einem Hundebiss vom Bezirksanwalt in einen großen zotteligen Vierbeiner.

Allen wuchs im US-Staat Colorado auf. Er war elf Jahre alt, als sein Vater tödlich verunglückte. Seine Mutter heiratete wieder, acht Geschwister wuchsen mit ihm auf. Allen selbst hat aus zwei Ehen zwei Töchter. Und bald sind es wieder drei Töchter, wenn die Dreharbeiten zur siebten Staffel von „Last Man Standing“ beginnen. „ich freue mich schon wieder darauf, zu meiner LMS-Familie zurückzukehren“, schrieb Allen Ende Mai auf Twitter.

Website Tim Allen