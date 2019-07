Promi-Geburtstag vom 12. Juli 2019: Natasha Poly

Berlin(dpa) - Wenn alljährlich eine ganze Riege von Top-Models bei den Filmfestspielen in Cannes den roten Teppich in einen glamourösen Catwalk verwandelt, dann ist auch Natasha Poly immer mit dabei.

Das russische Model, das heute 34 Jahre alt wird, gehört seit Jahren zur illustren L'Oréal-Familie, die an der Côte d'Azur gewohnt für zusätzlichen Chic sorgt. Der Kosmetikkonzern ist seit mehr als 20 Jahren Partner der Filmfestspiele.

In wenigen Jahren ist Natasha Poly als „russische Göttin“ zum Supermodel aufgestiegen. Für alle großen Marken wie Louis Vuitton, Miu Miu, Chanel, Stella McCartney, Gucci, Givenchy und Lanvin ist sie über den Catwalk gelaufen. Auch ein Victoria's-Secret-Engel ist sie gewesen.

Karl Lagerfeld fotografierte sie für den legendären Pirelli-Kalender, und auf dem Cover der „Vogue“ war sie mehrfach abgebildet. Zuletzt war Poly auch bei der großen Fendi-Show in Rom vor dem Kolosseum dabei, eine beeindruckende Hommage an Karl Lagerfeld.

Heute führt Natasha Poly ein glamouröses Leben, ihre Kindheit sah ganz anders. Aufgewachsen ist das Model in Perm im Ural. Und das Geld war knapp. Damals träumte Natalya Sergeyevna Polevchtchikova davon, in einem Reisebüro zu arbeiten - oder Sängerin zu werden. Es kam anders.

Als sie 15 Jahre alt war, nahm sie ihre Cousine mit zu einem Modelwettbewerb, den sie schließlich gewann. Auch bei der Endausscheidung in Moskau setzte sich das Mädchen durch. Die Weichen waren gestellt, auch wenn ihr Vater anfangs wenig davon angetan war.

Und so fand sie sich mit 16 Jahren plötzlich in der italienischen Mode-Hauptstadt Mailand wieder. Eine schwierige Zeit: „Ich war allein, ich hatte kein Telefon und ich bekam irgendwelche Faxe, die ich nicht lesen konnte, da ich weder Italienisch noch Englisch konnte“, erinnerte sie sich in „Paris Match“.

Ihr Model-Job war Zufall, dann aber nahm sie ihr Schicksal in die eigenen Hände. Englisch lernte sie mit viel Disziplin und Fleiß in nur zweieinhalb Monaten, und Gesten und Bewegungen schaute sie sich bei anderen Models ab. Die harte Arbeit lohnte sich: Laut „Elle“ kassiert sie heute für einen Laufsteg-Auftritt 20.000 Euro und für ein Foto-Shooting 50.000.

Ihr privates Glück hat Natasha Poly schon früh gefunden. 18 Jahre war sie alt, als sie den niederländischen Millionär Peter Bakker in Courchevel kennenlernte. Die Hochzeit wurde 2011 mit rund 200 Gästen im mythischen Hotel Byblos in Saint-Tropez gefeiert. Für die musikalische Unterhaltung waren Leona Lewis und DJ Paul Oakenfeld zuständig. Es sei ein magischer Abend gewesen, hieß es später.

Inzwischen sind die beiden Eltern eines Mädchens. Und mit der Geburt der kleinen Aleksandra im Mai 2013 hat sich das Leben von Natasha Poly komplett verändert. „Ich habe geglaubt, dass nichts wichtiger sei als mein Beruf“, sagte sie „Paris Match“. „Aber dann ist meine Tochter gekommen, und alles hat sich geändert.“

Im März 2019 kam schließlich noch der kleine Adrian zur Welt. Die frohe Botschaft teilte sie mit ihren 950.000 Followern auf Instagram. Auch für Natasha Poly sind die sozialen Medien ein wichtiges Marketinginstrument: „Früher waren wir stille Puppen“, sagt sie. „Jetzt wollen die Leute hören, was du zu sagen hast.“

Natasha Poly auf Instagram