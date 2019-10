Promi-Geburtstag vom 10. Oktober 2019: Manu Bennett

Von Schwäbische Zeitung

Zwei Schülerinnen des Leutkircher Hans-Multscher-Gymnasiums sind seit März für ein Auslandsjahr in Japan. Im Rahmen der SZ-Serie „Vom Allgäu in die ganze Welt“ erzählen Sabrina Paulenz und Anastasia Schmakov in einem Interview unter anderem, warum sie sich gerade für Japan entschieden haben, wie der Schulalltag dort ist und was sie bisher in Japan besonders witzig oder komisch fanden.

Was hat euch auf die Idee gebracht ein Auslandsschuljahr zu machen?