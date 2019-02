Promi-Fotografen erneuern Vorwürfe gegen Herbert Grönemeyer

Womöglich wird nach dieser DEL2-Saison der Ravensburg Towerstars auch die 53. Minute gegen die Löwen Frankfurt am vergangenen Sonntagabend als ein entscheidender Moment in Erinnerung gerufen werden. Die Rede würde dann sein von Daniel Schwamberger, der sich in einem großen Spiel zweier großer Mannschaften, die sich absolut nichts schenkten, einfach ein Herz fasste und belohnte wurde.

Schwambergers Volltreffer zum 2:1 gegen den Tabellenführer jedenfalls brachte die Towerstars nicht nur am Sonntag auf die Siegerstraße;