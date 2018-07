Proben für Kerkeling-Musical in Düsseldorf laufen

Düsseldorf/Berlin (dpa) - Der Komiker Dirk Bach (50) und seine Mitstreiter proben jetzt in Düsseldorf für das Musical nach Hape Kerkelings Kinofilm „Kein Pardon“. Bach, den viele als Moderator des RTL-Dschungelcamps kennen, spielt Heinz Wäscher, den im Film Heinz Schenk darstellte.

Nach dem Probenstart am Freitag soll es erste Vorstellungen Ende Oktober geben. Die große Premiere von „Kein Pardon - Das Musical“ ist am 12. November geplant. „Kein Pardon“ hatte 1993 gut 564 000 Kinobesucher. Der heute 46-jährige Hape Kerkeling spielt in der Komödie den ehrgeizigen Peter Schlönzke, der unbedingt zum Fernsehen will und dabei die Schattenseiten des TV-Geschäfts kennenlernt. Buch und Regie bei der Musical-Version stammen von Comedian Thomas Hermanns (48).

