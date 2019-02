Pro & Contra: Nur Bares ist Wahres beim Bezahlen im Alltag?

Deutschland schätzt Bares: Nur 44 Prozent der Bundesbürger könnten nach eigener Aussage komplett auf Münzen und Scheine verzichten. Wie der Digitalverband Bitkom mitteilt, nutzen zugleich aber immer mehr Menschen digitale Bezahlmethoden, die auf dem Vormarsch sind. Wird bald auch bei uns jeder Schokoriegel mit Karte oder gleich per Smartphone bezahlt wie in Schweden oder China – oder haben Scheine und Münzen auch ihre Vorteile und ihren Charme?

Pro: Der Schein trügt ganz und gar nicht.

Von Petra Lawrenz

Es ist ja nicht so, dass ich mich moderner Technik völlig verweigern würde. Aber es sollte schon so sein, dass sie mir dient, nicht umgekehrt. Ich kann’s einerseits ja auch verstehen, dass die Händler und die Banken es uns allen so viel leichter machen wollen: Karte oder Handy ans Terminal halten, ein Pieps und zack, weg ist die Kohle. Ganz schmerzfrei, minimalinvasiv sozusagen. Herrlich! Andererseits ist das für die finanzielle Balance des eigenen Kontos gar nicht so günstig. Denn wenn der Preis nur eine Zahl auf einem Display ist, wenn der Bezahlvorgang so easy ist, dann geht das manchmal einfach zu schnell für die träge Vernunft. Wer sein sauer verdientes Geld Schein für Schein herauskramen muss, überlegt sich doch eher, ob das nun ein guter Tausch ist. Altmodisch, aber wirksam. Zu wenig Barmittel im Geldbeutel haben mich jedenfalls schon oft vor unsinnigen Spontankäufen bewahrt.

Außerdem zählt das Klimpergeld für mich zum echten Leben. Es erinnert mich auch an jenes fette Sparschwein, das weiland bei Oma und Opa wohnte. Und dem wir Kinder schüttelnd und mit einer Stricknadel stochernd die Pfennige – oder auch mal eine ganze Mark! – entreißen durften. Eine ziemlich analoge Herausforderung. Aber was für ein Fest! Alexa, bring mir das Sparschwein. Alexaaa.

Contra: Bar zu bezahlen ist so altertümlich wie eine Postkutschenfahrt

Von Sebastian Heinrich

Deutschland ist ein digitales Entwicklungsland. Die Versorgung mit Glasfaser-Datenkabeln ist bedeutend schlechter als in Mazedonien, das mobile Datennetz gerade im ländlichen Raum eine Katastrophe. Und während es etwa in Süditalien oder Portugal selbst in kleineren Ortschaften selbstverständlich ist, sein Parkticket per App oder SMS zu bezahlen, geht das am Bahnhof Ravensburg nur mit Münzen. Das Problem in Deutschland ist nicht, dass das Bargeld bedroht wäre. Sondern, dass Zahlen ohne Bargeld an so vielen Orten noch immer unmöglich ist. Dabei ist digitales Bezahlen um so vieles bequemer: Smartphone raus, ans Gerät gehalten, fertig – anstatt mit schweren Münzen und Scheinen herumzuhantieren. Es ist viel sicherer: Geklautes Bargeld kann ein Dieb sofort ausgeben, ein geklautes iPhone lässt sich sofort von einem anderen Gerät aus löschen.

Schließlich macht es das digitale Bezahlen auch viel einfacher, seine Ausgaben im Griff zu behalten: Auf der Banking-App erscheint der Bezahlvorgang Sekunden später, mit einer vernünftigen digitalen Haushaltsbuch-Software kann man Tag für Tag nachvollziehen, wie gut oder schlecht man mit seinem Geld umgeht. Mit Bargeld zu bezahlen, ist ähnlich umständlich wie eine Postkutschenfahrt. Und mindestens so altertümlich.