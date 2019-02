Pro & Contra: Ist der Kopfhörer unverzichtbar?

Pro: Hören ohne zu stören und Freiheit beim Telefonieren

Von Andrea Pauly

Sie sind mein ständiger Begleiter und jeden Tag im Einsatz: meine kleinen, weißen Kopfhörer, mit Lautstärkeregler und Mikrofon zum Freisprechen. Dank ihnen muss meine Umwelt nicht unfreiwillig daran teilhaben, was ich gerade höre. Ich kann zu jeder Tages- und Nachtzeit Musik anschalten – ohne, dass abends um elf Klassik durch die Wände bis in die Nachbarwohnung schallt oder die Menschen im Zugabteil unfreiwillig meine Rock- und Metal-Playlist kennenlernen.

Ich höre im Bett Podcasts, ohne jemanden vom Schlafen abzuhalten. Ich erledige beim langen Telefonat mit der besten Freundin die verhasste Bügelwäsche, konzentriere mich aber auf das Gespräch und nicht auf das Bügeln, das dadurch nur noch halb so nervig ist. Mit Handy in der Hosentasche und Kopfhörern in den Ohren gibt es dabei übrigens auch keine Nackenstarre wie beim Festnetztelefon.

Meine Kopfhörer können aber auch für Ruhe sorgen: Wenn ich beispielsweise in der Bahn ungestört am Laptop arbeiten oder im Flugzeug einfach nur aus dem Fenster schauen will, reicht es, wenn die weißen Knöpfe aus den Ohren hervorschauen – dann sieht jeder, dass ich zeitweise nicht auf Kommunikation eingestellt bin. Und wenn gar kein Podcast und auch keine Musik läuft, bringt das ab und zu die meiste Ruhe.

Contra: Ins Handy starrend und beschallt, schotten die Leute sich ab

Von Dirk Grupe

Neulich habe ich auf dem Laufband per Kopfhörer „Miss You“ von den Rolling Stones gehört. Ein großartiger, wie die Stones selber sagen, Discosong, der einen nicht nur schneller laufen lässt, sondern vom öden Fitnessstudio auch in den New Yorker Central Park versetzt (Text: „... I’ve been walking in central park, singing after dark ...“). Ein Spaß. Weniger spaßig ist es allerdings, wenn ich meinem Nachbarn am Arbeitsplatz, im Café, bei einem beruflichen oder privaten Treffen etwas sagen will, der aber auch gerade im Central Park weilt oder woanders. Dann fühle ich mich weniger wie Mick Jagger, sondern vielmehr wie die vor Wut grün anlaufende Comicfigur Hulk.

Mobile Kopfhörer hatten ihren ersten Boom in den 1980er-Jahren mit dem Kultobjekt Walkman. Aktuell erlebt er, wohl durch verbesserte Technik, erneut einen Aufschwung. Kein Ort, keine Gelegenheit ohne Musik im Ohr. In Maßen kann das ein Vergnügen sein. Allzu oft erstickt der Kopfhörer aber die Kommunikation, ins Handy starrend und beschallt, schotten sich die Leute ab. Das führt immer öfter zu Unfällen. Bedauerlich ist aber auch ein anderer Gedanke: Warum empfinden die Menschen ihr Lebensumfeld als so störend und so unspannend, dass sie akustisch, visuell und gedanklich davor fliehen?