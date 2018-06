Prix Pantheon an Jürgen von der Lippe

Der Entertainer, Schauspieler und Komiker Jürgen von der Lippe (66) erhält den Prix Pantheon 2015 in der Sparte „Reif & Bekloppt“. Die Auszeichnung für das Lebenswerk ist mit 4000 Euro dotiert, wie das Pantheon Theater am Dienstag in Bonn mitteilte.

In der Begründung der Jury hieß es: „Selten hat ein Künstler so viele Generationen gleichzeitig vor dem Fernseher oder den Live-Bühnen vereint wie Jürgen von der Lippe - und das bereits seit Jahrzehnten.“ Unzählige TV-Sendungen, Bühnenprogramme und Bücher trügen seine unverwechselbare Handschrift.

Das Bonner Kabarett-Theater Pantheon vergibt seit 1995 in Kooperation mit dem WDR den mit insgesamt 10 000 Euro dotierten Satire-Preis Prix Pantheon in mehreren Kategorien. Das Finale am Abend des 9. Mai überträgt der WDR live im Fernsehen und im Hörfunkprogamm WDR 5.

