Prinzessin Charlotte wird drei

Happy Birthday, kleine Prinzessin: Der Kensington-Palast hat sich am Mittwoch für die Glückwünsche zum dritten Geburtstag von Prinzessin Charlotte bedankt. „Vielen Dank euch allen für die wundervollen Nachrichten“, hieß es auf dem Twitter-Konto des Palasts.

Wie das zweite Kind von Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) am Mittwoch seinen Geburtstag feierte, wollte der Palast nicht verraten. Charlotte kam vor drei Jahren um 8:34 Uhr an einem Samstag im St. Mary's Hospital im Londoner Stadtteil Paddington zur Welt. Sie besucht einen Kindergarten in der Nähe des Palastes. Ihr großer Bruder Prinz George (4) geht in die Privatschule Thomas's Battersea im Süden Londons.

Erst vergangene Woche durfte sich Charlotte über ein weiteres Geschwisterchen freuen. Nur Stunden nachdem Herzogin Kate den kleinen Prinzen Louis zur Welt gebracht hatte, verzauberte Charlotte die wartenden Journalisten und Royal-Fans, als sie auf dem Weg in die Klinik der Menge zuwinkte.

Charlotte wird aller Wahrscheinlichkeit nach bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle als Blumenmädchen dabei sein. Erfahrung darin konnte sie bereits im vergangenen Jahr bei der Hochzeit ihrer Tante Pippa Middleton sammeln.

