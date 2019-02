Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen Marokko

Die Wohnungsmieten in Ravensburg gehören offenbar zu den höchsten in ganz Deutschland. In einem Mietspiegelindex, der kürzlich veröffentlicht wurde, liegt Ravensburg im bundesweiten Ranking auf Platz 25 – hinter Karlsfeld im Münchener Umland (Platz 1), München (2) und Stuttgart (3), aber noch vor den deutlich größeren Städten Nürnberg (26) und Heidelberg (29).

Der Mietspiegelindex wird von der Hamburger Firma „F+B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH“ herausgegeben.