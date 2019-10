Prinz Harry: Kapstadt ist ein fantastischer Ort

Von Ralf Müller

Die explosionsartige Zunahme der elektrounterstützten Mountainbikes (MBs) alarmiert den Bund Naturschutz (BN) in Bayern. Dessen Landesvorsitzender Richard Mergner forderte am Freitag in München, in alpinem Gelände die E-MBs gesetzlich nicht länger unmotorisierten Bikes gleichzustellen. Damit wären die geländegängigen Pedelecs grundsätzlich von Bergen verbannt.

Die zuständigen Landratsämter sollen nach dem „Diskussions- und Forderungspapier“ des BN aber ermächtigt werden, „geeignete Wege“ zum Befahren mit E-Mountainbikes zuzulassen, ...