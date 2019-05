Preise der DEFA-Stiftung für Dokumentarfilmer

Berlin (dpa) - Der Preis der DEFA-Stiftung geht in diesem Jahr an den Filmarchivar Wolfgang Klaue. Die Verleihung am 20. November in Berlin stehe im Zeichen des deutschen Filmerbes, teilte die...

