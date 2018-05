Praktiker mit Kraftproblemen

Mit dem Seat Arona schickt der spanische Konzern den zweiten SUV auf den Asphalt. Für gnadenlose Bleifüße ist er nicht unbedingt die allererste Wahl. Überzeugen kann er mit seinen vielen praktischen Qualitäten.

Eine Schönheit ist er nicht gerade, der Spanier mit VW-Motor. Wären die großen Reifen und die höher liegende Karosserie nicht, könnte der Seat Arona glatt als sein Bruder, als Seat Ibiza, durchgehen. Da dieser als Basis für den kleinen SUV dient, ist das allerdings auch nicht weiter verwunderlich. Mit ihrem zweiten „Sport Utility Vehicle“, so die volle Bezeichnung eines SUV, wollen die Spanier weiter in diesem boomenden Segment auf dem internationalen Markt mitmischen.

Seat setzt mit dem Basisfahrzeug Ibiza auf ein altbewährtes Modell, verschafft dem Lenker – unter anderem mit der erhöhten Sitzposition – aber dennoch ein ganz anderes Gefühl. Verkehr und Straße lassen sich recht gut überblicken, bisweilen wird sogar das Selbstbewusstsein gestärkt – zumindest, solange nichts Größeres hinter oder neben einem auftaucht. Geschweige denn etwas Schnelleres.

Bei rund 1,2 Tonnen Gewicht ist der Arona nämlich in der Version mit dem 1.0 EcoTSI-Motor etwas zu schwach auf der Brust. Die 115 PS bringen den Seat nur schwer in Schwung, zumindest, wenn der Spanier das Ortsschild passiert hat oder auf die Autobahn gelenkt wird. Dann muss das Gaspedal in niedrigen Gängen einige Zeit beinahe den Boden berühren, damit der Arona in Fahrt kommt. Die Gänge aber lassen sich erfreulicherweise weit ausfahren.

Für Rennen ist der Dreizylinder aber auch selbstverständlich nicht vorgesehen, ohnehin würde er gegen viele seiner Mitbewerber den Kürzeren ziehen. Knapp zehn Sekunden braucht er, um die 100-km/h-Marke zu knacken. Der Temporausch endet zudem bereits bei 182 Kilometern pro Stunde. Bei dem Startpreis des Testwagens von 19 620 Euro ist das nicht hundertprozentig überzeugend. Freude bereitet hingegen das komfortable Raumgefühl im Arona. Das Innenleben ist ansprechend modern. Und auch beim Fahrverhalten kann er punkten.

Rund 1200 Kilogramm drücken den SUV stabil auf den Asphalt. In brenzligen Situationen sprechen die Räder schnell auf die Befehle aus dem Cockpit an, ein mulmiges Gefühl kommt dabei niemals auf. Auch bei nasser, rutschiger oder glatter Fahrbahn bleibt der Seat gelassen in der Spur. Ausbrechen will er nicht, der zahme Stier.

Ist das Ziel dann erreicht, helfen nützliche Sensoren und Kameras beim Einparken. Das ist überaus sinnvoll, vor allem, wenn es rückwärts in die Lücke gehen soll. Hindernisse lassen sich mitunter nur schwer entdecken, der Blick aus dem Heckfenster hilft da nicht immer weiter. Die Rückfahrkamera aber löst dieses Problem – über im Display eingeblendete Hilfslinien.

Auch seitliches Einparken macht mit dem Arona viel Spaß, wenn man die Hilfe des Assistenten in Anspruch nimmt: An die Lücke ranfahren, Assistent einschalten, Blinker setzen. Dann langsam an der gewünschten Bucht vorbeisteuern. Sobald die Sensoren dann den Parkplatz erkannt haben, ist nur noch der Fuß für das Gaspedal nötig, gelenkt wird wie von Geisterhand. Meistens steht der Arona zu guter Letzt perfekt in der Lücke. Das bekommt selbst mancher Fahrlehrer nicht besser hin.

Praktisch außerdem: der schlüssellose Zugang zum Arona, der das Kramen in der Hosentasche überflüssig macht – wenn man die Bedienlogik erst einmal verinnerlicht hat. Außerdem erwähnenswert: der üppige Kofferraum. Tüten, Kisten oder sonstige Utensilien lassen sich sehr gut verstauen, wobei der Platz eher nach oben ausgerichtet ist. Und natürlich kann die Rückbank bei Bedarf zusätzlich umgelegt werden. Rückenfreundlich – und im SUV-Bereich nicht gerade üblich – übrigens die angenehm niedrige Ladekante des Arona.

Unser Fazit: Für gnadenlose Bleifüße ist der Spanier nicht unbedingt die allererste Wahl, auf der Autobahn hält er sich eher bedeckt. Überzeugen kann er hingegen mit seinen vielen praktischen Qualitäten. Und auch beim gemütlichen Cruisen auf der Landstraße macht er eine ganz annehmbare Figur. Es muss ja nicht jeder ein Supersportler sein.