Postbank schließt bis Ende 2018 mehr als 100 Filialen

Reaktion von Laichingens Bürgermeister Klaus Kaufmann auf den Artikel in der SZ über die herrenlose Tankstelle in der Bahnhofstraße. Hier herrscht aktuell Stillstand – Kaufmann betont aber, dass dies nicht seine oder die Schuld der Laichinger Verwaltung sei. Im Gegenteil: Er habe alles in seiner Macht Stehende getan, um Bewegung in die Sache zu bringen. Der Ball liege nun aber im Feld des Amts für Vermögen und Bau mit Sitz in Ulm.

Dieses, so Kaufmann, müsse in „sicher nicht einfachen Gesprächen“ eine Lösung finden.