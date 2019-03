Post und Verdi einigen sich auf neuen Tarifvertrag

Zu dem Wohnhausbrand in Unteressendorf am Dienstag liegen den Ermittlungsbehörden jetzt neue wichtige Erkenntnisse vor. Die toten Personen wurden obduziert. Sie konnten noch nicht zweifelsfrei identifiziert werden. Es dürfte sich jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit um die beiden Bewohner, eine 77-jährige Frau und ihren 44-jährigen Sohn, handeln. Eine Gewissheit wird erst eine DNA-Untersuchung erbringen. Die beiden lebten zusammen in dem Haus im Grafenbergweg in Unteressendorf.