Post plant 5000 neue Stellen im Post- und Paketbereich

Die Post will in diesem Jahr mindestens 5000 neue Vollzeitstellen im Post- und Paketbereich in Deutschland schaffen. Ziel sei es, die Qualität der Zustellung auf der „letzten Meile“ signifikant zu erhöhen, teilte das Unternehmen mit. Ein wichtiger Punkt ist dabei die eigene Ausbildung und spätere Einstellung von 450 Lastwagen-Fahrern, mit denen die Post auf den Fahrermangel in der Transportbranche reagiert. Bereits 2018 hatte der Konzern nach eigenen Angaben rund 5000 Stellen in diesem Bereich geschaffen.